Corinthians: Chutar escudo do rival é falta de respeito, dispara Vitão

O cartão amarelo para Yuri Alberto por ameaçar chutar a bandeirinha de escanteio com o escudo do Palmeiras foi bem aplicado, avaliou Vitor Guedes, no Fim de Papo, nesta quinta (6).

No segundo tempo, o atacante corintiano recebeu o segundo cartão amarelo por simulação e acabou expulso aos 17 minutos.