Com Wendell em campo, auxiliar da seleção acompanha treino do São Paulo

Lucas Silvestre, auxiliar técnico da seleção brasileira de Dorival Jr, esteve no treino do São Paulo na manhã desta quinta-feira (6) que teve a presença do lateral-esquerdo Wendell, novo reforço do Tricolor.

O que aconteceu

Foi a primeira atividade de Wendell com o grupo do São Paulo. O lateral havia treinado na última quarta-feira (5), mas com o atletas fora dos planos e não relacionados.

Silvestre acompanhou a atividade das arquibancadas ao lado do supervisor geral de seleções Sérgio Dimas. Os diretores são-paulinos Rui Costa e Carlos Belmonte estiveram com a dupla da seleção.