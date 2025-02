Casimiro diz que precisou devolver chuteira de Neymar: 'vai ser leiloada'

Casimiro Miguel precisou devolver a chuteira que ganhou de Neymar após a reestreia do camisa 10 pelo Santos, na última quarta-feira (5), em empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Cazé explicou que a equipe de Neymar pediu a chuteira de volta, pois o item estará no Leilão do Instituto Neymar Jr. Casimiro pediu a peça durante entrevista com o camisa 10 na CazéTV. Ao sair, o craque, entregou o calçado.