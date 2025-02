Cabeça de porco é deixada no Allianz antes de Palmeiras x Corinthians

Após o clássico pelo Brasileirão do ano passado, Osni precisou prestar depoimento e afirmou que fez apenas uma "brincadeira sadia". O torcedor foi liberado e pediu desculpas pelo acontecido.

O torcedor foi proibido de entrar no Parque São Jorge após ameaçar a delegação do basquete do Flamengo com uma barra de ferro e tem longa ficha criminal. Entre os crimes estão: importunação sexual no metrô, agressão e estupro de uma mulher em situação de rua.

Entenda o caso de 2024

A cabeça de porco foi arremessada no gramado da Neo Química Arena durante a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras pelo Brasileirão. O ato aconteceu durante o primeiro tempo da partida.

O vídeo de Osni com a cabeça de porco antes da partida viralizou nas redes sociais logo após ela ser jogada no gramado. No registro, ele aparece no Mercadão da Lapa com a parte do animal nas mãos.

Duas pessoas foram identificadas pela polícia ainda no estádio e conduzidas ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) do estádio. Ambos negaram envolvimento no caso. Um boletim de ocorrência foi lavrado pela Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), segundo apuração do UOL.