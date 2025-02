Arrascaeta rege Flamengo, dá cartão de visita com a 10 e evolui fisicamente

Na primeira partida como titular com a camisa 10, ele brilhou. No momento em que entrou de vez no jogo, Arrascaeta deu uma bela assistência e marcou um gol de pênalti com direito a uma cavadinha. O meia foi substituído aos 27 minutos do segundo tempo pensando em não forçar, mas principalmente por causa do clássico com o Fluminense no fim de semana.

A ideia da comissão técnica é que Arrasca jogue o quanto for possível para de adaptar. Filipe Luís terá bastante atenção com o meia para que ele não volte a sofrer com lesões, o que deve significar ser poupado em alguns momentos. Na Supercopa, o treinador optou por jogar com três atacantes e ter Pulgar, De la Cruz e Gerson no meio inicialmente.

Agora, Filipe Luís vive a expectativa de poder usar o uruguaio no primeiro clássico do ano no Campeonato Carioca. Ele folga na quinta (6) junto aos atletas que jogaram contra a Portuguesa e se apresenta na sexta-feira para tentar ganhar a vaga no último treino antes da partida de sábado, no Maracanã.

Na minha opinião o jogador profissional é uma máquina de adaptação. E conforme esses jogadores, que estavam de férias e alguns voltaram de lesões graves, começaram a treinar, somam minutos novamente para o corpo se adaptar ao ritmo de jogo, à intensidade da partida e que o nosso time quer impor. Com uma pressão forte para aguentar o jogo de transição. Só no treino não conseguimos. Esses jogos são importantes para eles somarem minutos e somando as adversidades que existem de viagem, gramado e todo o tipo de complicação é melhor ainda para que os jogadores possam somar os minutos e fisicamente entrar no mesmo ritmo dos que já estão um pouco mais a frente.

