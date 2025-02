Wendell valoriza carreira longa na Europa para ajudar São Paulo: '11 anos'

O São Paulo apresentou o lateral-esquerdo Wendell como novo reforço para a temporada 2025. Ele assinou até o final de 2027 e chega livre após assinar pré-contrato com o Tricolor e conseguir sua liberação junto ao Porto (POR). Ele valorizou sua experiência de Europa para ajudar o novo clube.

Carreira na Europa. "Fiquei 11 anos na Europa. Quando saímos daqui para lá saímos com mentalidade de que temos o talento do futebol e encontramos outra realidade: mais trabalho, mais disciplina. Tudo isso é aprendizado. Tive uma carreira longa na Europa, o que muita gente não consegue. Espero dar continuidade e que os jogadores jovens que saem daqui cheguem lá com outra mentalidade para fazerem carreiras como Lucas, Oscar, porque o São Paulo é um clube formador"

Negociação. "Começamos com uma brincadeira no café da manhã com o presidente e o Rafael. Presidente brincou que estava precisando, um dia quem sabe. E graças a deus chegou o momento. Foi um processo difícil porque tinha contrato com outra equipe. Estou feliz de estar aqui, com vontade de vencer todos os jogos porque é isso que o São Paulo pede"