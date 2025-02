Abel usa Djokovic e chuva para analisar emocional de Estêvão e do Palmeiras

O que mais ele disse?

Gol sofrido: "Lado emocional nos tirou a lucidez em certo momento, mas é preciso reiniciar. É um dos fatores que tenho me empenhado a estudar porque somos 11 jogadores e cada um tem um mundo, são pessoas diferentes e a ideia é que todos tenham a mesma vibração, sintonia. Foi um jogo contra aquilo que era a corrente do jogo. Se tivesse que apostar quem iria fazer o gol, diriam que éramos nós. É um gol que vem contra a corrente do jogo, mas penso que após o gol, o jogo seguiu. Eu chamei os jogadores disse aos jogadores que havia poucas correções. Esperava que o adversário começasse a sair com três jogadores com o Raniele, mas logo eles mexeram e começaram com três zagueiros."

Erro de Estêvão: "O lado emocional conta muito, está cada vez mais presente, por isso precisamos da energia dos torcedores. Foi um momento não muito bom quando o Estêvão perde um pênalti desses, mas é muito importante ter um estádio gritando o seu nome. Preciso que nossos torcedores façam isso com todos os nossos jogadores. Se fizerem, me ajudam muito. Se vaiarem, eu tenho de trabalhar o dobro. Não é fácil ter uma torcida que vaia, isso tira confiança do jogador. É como estar em casa e o pai dizer que você não presta, que é ruim. Querem que o filho seja o quê? Quando jogarmos mal, me vaiem primeiro, mas não foi o caso de hoje. O lado emocional tem 50% de importância. Isso influencia muito na confiança, na cabeça de cada um. Temos vozes interiores que nos mandam para baixo, mas temos de mandar ela calar a boca. Isso é um trabalho contínuo."

Reclamação por invasão em pênalti: "Agradecer todo o apoio dos torcedores. Se estiverem conosco como estiveram hoje e acarinhar o Estêvão e toda a equipe. Ele falhou, os melhores do mundo também falham. Acontece. Do outro lado, tem um goleiro que pega pênaltis.Não foram só os meus jogadores que erraram. Erros fazem parte. Teve alguém dentro do campo que errou feio, as imagens dentro do campo mostram isso com clareza. Deveríamos e merecíamos ter ganho. Para quem tem a obrigação de olhar para as câmeras... Se viram a mesma TV que eu vi... Às vezes fico com medo de ver uma coisa e os outros verem outra. Pelo o que eu vi... Não deixaram o Estêvão pegar o rebote porque houve invasão da área e as regras são para se cumprir. O carinho da nossa torcida foi espetacular."

O que faltou: "Acho que só faltou o pênalti do Estêvão ter entrado, não faltou mais nada."

O jogo: "Não vou falar em cima do resultado porque merecíamos ganhar largamente o jogo. O pênalti não quis entrar, teve a trave. Produzimos bem no primeiro tempo. Isso foi evidente pela forma como o Corinthians reagiu por não conseguir controlar no primeiro tempo. O segundo tempo foi ataque contra defesa. O futebol é mesmo sim. Estou contente com a dinâmica, intensidade do time."