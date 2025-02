Wesley na seleção? Jogador deve entrar na pré-lista de Dorival, diz Hernan

A seleção brasileira será convocada para os jogos contra Colômbia e Argentina, respectivamente nos dias 20 e 25 de março, pelas Eliminatórias da Copa.

Após o título da Supercopa do Brasil, Filipe Luís admitiu que espera que Wesley seja convocado e "escolha onde vai jogar" na próxima janela de transferências.

O Flamengo já recusou mais de uma oferta do futebol europeu pelo lateral de 21 anos e espera receber novas propostas no meio do ano.

Atento ao assédio do mercado, o Rubro-Negro comprou mais 20% dos direitos do jogador e tem agora 90%.

Milly Lacombe: Hoje podemos ver o início do renascimento de Neymar

O jogo do Santos contra o Botafogo-SP, hoje (5), às 21h35, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Paulistão, com transmissão ao vivo do UOL Play, pode ser o início do renascimento de Neymar, afirmou a colunista Milly Lacombe.