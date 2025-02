Jornal espanhol critica Vini Jr. após derrota do Real: 'Não é o Vinicius'

O desempenho de Vinicius Jr. neste início de ano foi criticado pelo jornal espanhol As. A publicação destacou a atuação discreta do camisa 7 na derrota do Real Madrid para o Espanyol pelo Campeonato Espanhol.

Vinicius não é Vinicius. O brasileiro não encontra seu ritmo em 2025. Após o gol anulado contra o Espanyol, se apagou e passou discreto por Cornellà. Trecho do jornal As