Fluminense vira sobre o Vasco e ganha sobrevida no Campeonato Carioca

O jogo

O jogo começou eletrizante. Logo com um minuto o Vasco abriu o placar após falha da zaga tricolor. Em seguida, porém, o Cruzmaltino recuou e o Fluminense passou a gostar do jogo, dominando as ações e criando as melhores oportunidades. Com isso, o time do técnico Mano Menezes acabou fazendo por merecer ao aplicar a virada ainda no primeiro tempo, também se aproveitando de erros defensivos do adversário.

No segundo tempo o Fluminense não se expôs tanto, mas manteve o controle da partida. Com visíveis carências para fazer jogadas em profundidade, o Vasco tinha muitas dificuldades em criar e ainda abusava dos erros de passe, irritando o torcedor. O jovem tricolor Riquelme dava um calor em Lucas Piton assim como Árias, e assim o Tricolor foi colocando o jogo no bolso sem sofrer sustos até o fim da partida.

Gols

Gol do Vasco logo no início! - O Vasco abriu o placar logo com um minuto do primeiro tempo, depois que Thiago Santos e Fuentes se atrapalharam, Paulinho roubou, tocou para Vegetti e o Pirata rolou rasteiro para Coutinho, que chegou chapando para o fundo da rede.

Fluminense empata! - O Fluminense empatou aos 31 da primeira etapa após falta cobrada do meio de campo, onde Thiago Silva, bem posicionado, subiu mais alto que a zaga e testou para o gol.