São Paulo goleia Mirassol em noite de quebra de jejum de Calleri

No primeiro gol são-paulino no jogo houve dúvida se Calleri havia ou não tocado na bola no cruzamento de Oscar. O próprio São Paulo chegou a postar nas redes o gol de Calleri, mas depois se corrigiu quando a arbitragem confirmou gol de Oscar. Naquele momento, o gol significaria a quebra do incômodo jejum, mas depois a dúvida não importou já que o camisa 9 fez o segundo e colocou fim à seca de gols.

Classificação e jogos Paulista

O São Paulo teve o domínio da partida em boa parte do jogo e criou diversas oportunidades desde o primeiro tempo. O time de Zubeldía não converteu todas e viu o Mirassol chegar a empatar o duelo e ter chances de novamente igualar o marcador quando a partida estava em 2 a 1.

Com o resultado, o São Paulo chegou a 13 pontos em seis jogos e lidera o grupo C. Já o Mirassol parou com 15 em segundo lugar do grupo A.

O Tricolor volta a campo neste sábado (8), quando visita o Red Bull Bragantino, em Bragança, às 18h30. O próximo compromisso do Mirassol é em casa contra o Noroeste, no mesmo dia, às 16h.

Lances Importantes

1 x 0. Aos 9, Enzo Díaz tocou para Oscar na esquerda, o camisa 8 cortou para dentro e cruzou fechado. Calleri fechou no lance, mas não chegou a tocar e ela morreu na bochecha na rede.