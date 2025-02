São Paulo tem 'quarteto fantástico' contra Mirassol de Reinaldo; veja times

O São Paulo está escalado para o jogo contra o Mirassol, válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista e que ocorre a partir das 19h30 (de Brasília), no Morumbis. O jogo terá transmissão do UOL Play.

O time comandado por Luis Zubeldía vem ao gramado com: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo; Pablo Maia, Alisson, Lucas e Oscar; Luciano e Calleri

