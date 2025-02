Neymar estreia, mas Santos leva empate do Botafogo na Vila cheia de famosos

O Santos pressionou insistentemente. Com um a mais, a pressão santista aumentou, principalmente com as jogadas pelo lado esquerdo com Guilherme e Neymar se aproximando. A trave e alguns erros de passe impediram o Peixe de tirar a igualdade do placar.

Lances importantes e gols

Passou por cima! Guilherme recebeu pela esquerda e encontrou Tomás Rincón com espaço na entrada da área. O volante chegou finalizando de primeira, mas mandou por cima do gol.

João Carlos salva. Guilherme teve falta para cobrar próximo ao bico direito da área. O camisa 11 bateu no cantinho direito do goleiro do Botafogo-SP, que caiu e conseguiu mandar para fora.

Tiquinho abre o placar: 1 a 0. Guilherme levou para o fundo pela esquerda e tentou cruzamento. A bola pegou no braço de Wallison. O árbitro Matheus Candançan não marcou em campo, mas Márcio de Gois, VAR do jogo, recomendou revisão. Com a penalidade marcada, Tiquinho deslocou João Carlos e colocou o Santos na frente.