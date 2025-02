Resposta ao United? Antony celebra estreia com a camisa do Betis

Os primeiros minutos de Antony com a camisa do Betis foram positivos. Emprestado pelo Manchester United, o atacante brasileiro foi eleito o melhor jogador do empate do seu novo clube, domingo (2), na 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Antony começou como titular no empate em 2 a 2 com o Athletic Bilbao. Ele saiu aplaudido pelos torcedores no estádio Benito Villamarín, aos 26 minutos do segundo tempo.

Participação no primeiro gol. O camisa 7 chutou de fora da área, e Isco aproveitou o rebote para balançar as redes.