Endrick marca, mas outro jovem decide para o Real em sufoco na Copa do Rei

O Real Madrid venceu o Leganés fora de casa por 3 a 2 nesta quarta-feira (5), em partida única válida pelas quartas de final da Copa do Rei.

O gol da classificação foi de Gonzalo García no último minuto da partida. O jovem de 20 anos havia entrado no lugar de Endrick no 2º tempo. O brasileiro e Modric fizeram os dois primeiros gols do Real no Estádio Butarque. Juan Cruz, duas vezes, foi o responsável pelos gols do Leganés.

Nas oitavas de final, o Real Madrid já havia passado no sufoco, ao vencer o Celta de Vigo na prorrogação por 5 a 2, após empate por 2 a 2 no tempo normal, com dois gols de Endrick.