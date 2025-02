Primeiro Dérbi do ano será 'termômetro' para titulares do Corinthians

O Corinthians busca sua primeira vitória com força máxima no ano diante do Palmeiras, nesta quinta-feira (6), pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Ramón Díaz projeta ter o termômetro de ritmo dos seus titulares na partida.

O que aconteceu

O Timão vem de sequência vitoriosa com escalações mistas no Paulista, mas quer conquistar a mesma confiança com força máxima em campo diante do principal rival. A única derrota da equipe alvinegra — desde novembro de 2024 — foi no clássico contra o São Paulo, por 3 a 1, no último dia 26.