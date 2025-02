Presidente do Sport nega relação com organizadas: 'Não temos elo'

Inclusive, eu sou muito criticado por isso. Por exemplo, temos algumas torcida que eu gostaria até de apoiar mais, com causas sociais ou propósitos legais, mas como é um decisão diretiva, acabamos não tendo elo com nenhuma

Yuri Romão, presidente do Sport

Classificação e jogos Copa do Nordeste

Pernambucano

Em nota ao UOL, o Sport já havia negado nesta terça (4) ter ligações com a Torcida Jovem (atual Jovem do Leão). A organizada esteve envolvida nas cenas de violência e selvageria nas ruas do Recife no último sábado (1), quando 12 pessoas ficaram feridas e 14 foram presas.

Secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho afirmou, na última segunda (3), que os clubes do estado possuem relações íntimas com organizadas. A denúncia aponta financiamento de viagens e festas, treinos de luta das torcidas nas sedes das agremiações e até mesmo confraternizações de dirigentes com integrantes que já foram presos.

O Sport Club do Recife esclarece que não tem nenhuma relação institucional com a Torcida Jovem. Não financiamos, não auxiliamos e não mantemos qualquer tipo de vínculo com o grupo

Nota oficial do Sport ao UOL

O UOL procurou também o Santa Cruz e o Náutico. O Tricolor informou que seu presidente não irá se manifestar no momento. Já o Timbu não retornou às mensagens. Caso os clubes queiram se manifestar, a reportagem será atualizada.

Organizada 'driblou' Justiça com novo CNPJ

A Torcida Jovem do Sport mudou de nome para "driblar" a Justiça. Em 2020, ela; a Inferno Coral, do Santa Cruz; e a Fanáutico, do Náutico; foram extintas pelo Ministério Público de Pernambuco. Porém, pouco tempo depois, as agremiações criaram novos CNPJ's e passaram a se chamar, respectivamente, Torcida Jovem do Leão, Explosão Inferno Coral e TJF - Náutico Até Morrer.