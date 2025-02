Flamengo goleia Portuguesa com direito ao 1º gol de Juninho e vira líder

Os dois times voltam a entrar em campo no sábado. O Flamengo faz o clássico contra o Fluminense às 16h30 (de Brasília), no Maracanã. A Portuguesa encara o Boavista às 19h (de Brasília), no Eucyzão.

Classificação e jogos Carioca

O Flamengo poupou todos os titulares. O grupo que começou a Supercopa do Brasil ficou no Rio de Janeiro para se preparar visando o clássico do fim de semana. As novidades no time foram Danilo e Arrascaeta. O zagueiro jogou os 90 minutos depois de ser utilizado só no fim na Supercopa.

Como foi o jogo

O Flamengo controlou a posse de bola, mas sentiu a falta de entrosamento no início do primeiro tempo. Depois, o cenário melhorou, e o primeiro tempo ficou mais disputado. Bastante pragmático, o time demorou a criar chances de real perigo e acabou vendo a Portuguesa crescer em alguns momentos, assustando a defesa. Faltava mais velocidade e bom ritmo para sair da marcação adversária.

Em uma boa chegada, porém, o cenário mudou. Aos 36 minutos, Juninho fez o gol que já vinha buscando, o primeiro dele com a camisa do Flamengo. Luiz Araújo fez um grande primeiro tempo e foi o principal responsável pelas boas chegadas. O goleiro Douglas Borges também foi bem na primeira etapa para impedir um placar mais elástico, mas a felicidade durou pouco.

A Portuguesa voltou assustando no segundo tempo, mas o Flamengo foi eficiente para matar o jogo. Com paciência e girando a bola, Allan deu um bonito passe, Ayrton Lucas tentou, e Luiz Araújo chegou no rebote para deixar o dele. No lance seguinte, o time mandante ainda estava assustado, e Daniel Sales sofreu a falta dentro da área. Arrascaeta bateu de cavadinha para fazer o 3 a 0.