Improviso e joia 'permitem' Palmeiras esperar até Mundial por centroavante

Vitor Roque é um dos nomes sondados pelo Palmeiras Imagem: Jose Luis Contreras/Dax Images

O que tem de concreto é que a presidente Leila ligou para os representantes do Vitor Roque e ouviu que pode ser no final da temporada europeia, ou seja, antes do Super Mundial.

André Hernan, colunista do UOL, no De Primeira

Rumores ligaram Roberto Firmino, do Al-Ahli, ao Palmeiras, mas não há nada. Segundo André Hernan, o que houve foi uma conversa de bastidor dentro do clube, porém não há indícios que uma negociação será aberta.

Alex Arce, da LDU, foi procurado em dezembro. O Palmeiras chegou a sinalizar uma oferta de US$ 4 milhões, mas ouviu que o clube equatoriano queria US$ 6 milhões pelo artilheiro, e as conversas não avançaram.

