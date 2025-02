Pai vê Neymar como 'último romântico' e revela ciclo final do jogador

O pai de Neymar afirmou que o filho é o "último romântico" do futebol. Antes de Santos x Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista, o empresário não escondeu a emoção pela estreia do camisa 10 e admitiu: é o último ciclo da carreira do atacante.

O que ele falou?

Retorno ao Santos. "A ficha ainda não caiu. Por mais que você esteja acostumado, são experiências novas. A gente não esperava estar vivendo isso hoje, mas Deus sabe o que faz. Ele proporciona certas coisas que a gente não está tão preparado. É um momento de felicidade."

Último romântico. "É gratificante para mim porque não é só o meu filho, ele é a base de todos nós. Ele representa um símbolo único no futebol. Para mim, como entendedor e pela minha capacidade que tenho no futebol, acho o Neymar é o último romântico — sou suspeito para falar, mas é o único que vive realmente a plasticidade do jogo bonito".