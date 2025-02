A noite de Neymar: choro, faltas e correria marcam reestreia do camisa 10

A euforia se transformou em revolta ao longo do 2° tempo. O motivo? Neymar não gostou de algumas marcações (ou falta delas) da arbitragem e chegou a parar em alguns lances considerados "normais" pelo juiz.

Os minutos finais tiveram toque amargo porque o Botafogo-SP, com Alexandre de Jesus, empatou o duelo e decretou o 1 a 1.

Bem fisicamente, o camisa 10 ainda finalizou mais de uma vez, mas não conseguiu encerrar a noite com 100% de alegria.

Hoje joguei 45 minutos. Poderia ter jogado mais? Poderia, mas eu acho que é com calma, não é com tanta pressa que eu vou fazer esses jogos. Vou ver como me sinto nos próximos dias, porque hoje me senti muito bem. Esperava correr muito menos do que eu corri hoje. Estou contente com o meu jogo, fiquei feliz de voltar a jogar

É uma tristeza terminar o dia do meu aniversário assim com um empate amargo, mas não é só o começo, foi o que eu falei. Peço a toda a torcida que tenha um pouquinho só de paciência, que eu tenho certeza que esse time vai engrenar Neymar