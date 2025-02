Neymar leva bolada em 'região delicada' no 1º lance na reestreia; veja

Agora é oficial: Neymar está de volta ao futebol brasileiro. O craque entrou em campo com a camisa 10 na volta do intervalo e fez sua reestreia pelo Santos contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. Veja o lance;

Seu primeiro lance, entretanto, foi um susto no torcedor. Neymar levou uma bolada abaixo da cintura e caiu no gramado com fortes dores. Após o jogo, o camisa 10 brincou sobre o lance e mandou um recado à companheira, Bruno Biancardi.