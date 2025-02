Neymar soma mais de 60 gols, pintura Puskas e uma taça levantada na Vila

Neymar escreverá nesta quarta-feira (5) o primeiro capítulo de sua nova história no Santos. O palco será a Vila Belmiro, local em que o craque guarda boas lembranças.

O que aconteceu

Neymar já marcou 62 gols e é o 14º maior artilheiro da história da Vila Belmiro. Ele está a oito de igualar Pagão e entrar para o top-10 no ranking do estádio.

Um deles foi a pintura que lhe rendeu o Puskas no histórico Santos x Flamengo de 2011. O atacante foi premiado pela Fifa por ter feito o gol mais bonito do ano, após ter arrancado do meio de campo, dado um drible desconcertante em Ronaldo Angelim e tocado, de bico e caindo, para o fundo da rede. Apesar do golaço, o Rubro-negro derrotou o Peixe por 5 a 4, com show de Ronaldinho Gaúcho.