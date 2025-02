Milly Lacombe: Hoje podemos ver o início do renascimento de Neymar

O jogo do Santos contra o Botafogo-SP, hoje (5), às 21h35, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Paulistão, com transmissão ao vivo do UOL Play, pode ser o início do renascimento de Neymar, afirmou a colunista Milly Lacombe no De Primeira.

Hoje pode significar a primeira noite do resto da vida do Neymar. Pode ser que a gente veja o renascimento desse ídolo que a gente quer ter no futebol, né? Essa devoção ao Neymar não é nem só pelo que ele já fez, mas é pelo que a gente acha que ele ainda pode fazer.