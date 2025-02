Memphis Depay admite ter dirigido bêbado e pede desculpas: 'Cometi um erro'

Memphis Depay se manifestou nas redes sociais, nesta quarta-feira (5), após ser condenado a prisão suspensa por dirigir embriagado em Mônaco. O atacante do Corinthians se desculpou pelo episódio e admitiu ter conduzido seu carro após "tomar algumas bebidas".

Eu gostaria de vir aqui e me desculpar. No último verão, durante minhas férias em Mônaco, eu cometi um erro e decidi dirigir para casa após tomar algumas bebidas em um restaurante. Eu deveria ter pego um táxi, mas não fiz e gostaria de me desculpar e assumir total responsabilidade pela minha ação. 2024 foi um ano de lições e eu com certeza aprenderei com essa. 2025 nós faremos melhor. Memphis Depay, no Instagram

Entenda o caso

Depay foi condenado a quatro meses de prisão suspensa pelo Tribunal Penal de Mônaco por dirigir embriagado em agosto de 2024. A informação é da TV francesa RMS Sport.