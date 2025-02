Mauro Cezar: Neymar precisa de tempo para corresponder às expectativas

O desafio do Neymar não é só entrar em campo, estar bem fisicamente, estar bem clinicamente. Um dos grandes desafios do Neymar vai ser lidar com a pressão das torcidas adversárias, que vão provocar como fazem com todo mundo, mas com o Neymar vai ser muito mais.

Vai ser como faziam com o Ronaldo, gente. Eu vi jogos da seleção brasileira fora do Brasil, Copa América, Eliminatórias, que a torcida contra o Brasil provocava o Ronaldo de forma preconceituosa e muitas vezes nojenta. Eu estava no campo e vi isso várias vezes. Vai acontecer tudo isso [com Neymar].

Casagrande

Na opinião do colunista, o jogo de hoje do Santos contra o Botafogo-SP, às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro, é apenas o primeiro passo para Neymar retomar sua melhor forma física.

O craque treinou pela primeira vez com o elenco do Peixe na segunda (3) e está preparado para jogar cerca de 30 minutos.

Em relação a ele suportar o treino e estar pronto para jogar, treino não se divide, treino você não corre o máximo, não salta com o cara do seu lado, não toma carrinho.