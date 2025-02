Justiça retira Bandeira da lista de réus em processo do incêndio no Ninho

As penas máximas dos dois artigos do Código Penal usados no caso são de quatro (art. 250 — incêndio culposo) e três anos (art. 258) de reclusão. A prescrição é de oito anos. Desde que o acusado em questão não seja menor de 21 anos na data do crime ou tenha mais do que 70 anos quando a sentença for proferida. Para esses casos, a prescrição cai para a metade — quatro anos, como é o caso de Bandeira.

O requerimento do MP foi feito na segunda-feira. Com isso, Bandeira de Mello se livra do processo antes mesmo do julgamento do mérito da questão. Ele foi presidente do Flamengo entre 2013 e 2018.

Agora, são sete réus. Antonio Marcio Mongelli Garotti, Claudia Pereira Rodrigues, Danilo da Silva Duarte, Fabio Hilario da Silva, Weslley Gimenes, Edson Colman da Silva e Marcelo Maia de Sá respondem pelos crimes de incêndio culposo e lesão grave.

O incêndio no Ninho do Urubu aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019. Até hoje ninguém foi punido criminalmente.

O que diz Bandeira de Mello

"Foi com surpresa e tristeza que recebi a notícia do incomum pedido de reconhecimento de prescrição feito pela Promotoria. Afinal, estávamos há mais de 100 dias aguardando que eles apresentassem suas alegações finais e permitissem o julgamento do caso. Agora, o órgão que me acusou não parece interessado em uma decisão do Judiciário.