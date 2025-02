Ídolo do Santos, Ricardo Oliveira prestigia volta de Neymar: 'Histórico'

É um dia histórico na Vila Belmiro. É maravilhoso poder ter história em um clube tão grande, mundialmente conhecido, e ser ídolo de um torcedor como o santista, muito apaixonado. Poder estar aqui nesse momento é algo mágico Ricardo Oliveira, ex-artilheiro do Santos

Oliveira falou sobre a expectativa de ver Neymar novamente em campo. "O torcedor brasileiro está vibrando com isso, não só o santista, mas os demais torcedores também", falou o ex-jogador.

O ex-atleta, que se aposentou aos 43 anos em 2023, também falou sobre como Neymar deve se portar neste retorno ao futebol após ficar quase um ano parado por conta de uma lesão. Para o ex-atacante, é preciso "não passar a carroça na frente dos bois".

É necessário controlar o ímpeto emocional que ele viveu esses dias. Eu sei como é, ele está vindo de uma lesão séria. Eu tive duas lesões de joelho, e já estive em situação de querer muito jogar, a cabeça quer, mas o corpo ainda não está pronto Ricardo Oliveira

O ex-atacante afirma que é preciso voltar aos poucos, até o jogador se sentir 100% confiante. Até mesmo por isso, Ricardo Oliveira não questionou o fato de Neymar no banco na Vila Belmiro nesta quarta-feira.

Com a escalação em mãos, Oliveira aprovou os 11 titulares escalados por Pedro Caixinha. "Na cabeça do treinador são os melhores. É inteligente essa decisão [de começar com Neymar entre os reservas]. Acho que é um trabalho muito bem pensado. Se esses são os onze iniciais, que possam fazer grande jogo", finalizou Ricardo Oliveira.