Garro muda de número e vai receber nova camisa em ação na Arena Corinthians

A mudança faz parte de uma cláusula de contrato do jogador holandês com o clube. No acordo, o Corinthians tem a obrigação de ceder a numeração a Memphis. A mesma cláusula não indica se haveria penalidade caso a camisa não ficasse com ele.

Atualmente, a 8 pertence ao volante Charles. Na história do clube, o número já foi usado por Sócrates, Basílio, Paulinho, Renato Augusto, entre outros ídolos.

Memphis deve ser inscrito na Libertadores com o novo número. Desde sua estreia, o atacante veste a 94 (no Brasileirão e Paulista) ou a 7 (na Sul-Americana).

Ainda não há a confirmação se a troca poderá ser vista no Dérbi desta quinta-feira (6), marcado para as 20h (de Brasília), no Allianz Parque.

Garro pode pintar entre os relacionados contra o Palmeiras pela 7ª rodada do Paulistão. O meio-campista está em fase final de transição, após se recuperar de uma tendinopatia patelar no joelho direito.