Filipe Luís pode comandar o Flamengo na Libertadores e no Mundial?

Filipe Luís teve uma carreira meteórica no Flamengo. Prestes a completar apenas o 48º jogo como treinador (sendo 19 no profissional), o ex-lateral pode ter pulado etapas, mas já está apto a comandar a equipe em qualquer competição que tiver pela frente. Se só tinha as Licenças A e B quando chegou ao time principal, ele agora está próximo de fazer a última especialização que falta.

O que aconteceu

Filipe poderá comandar o Flamengo na Libertadores e no Mundial de Clubes. Ele já está matriculado na Licença PRO da CBF, que acontece no final do ano, quando os clubes estão de férias.

Essa matrícula já dá direito ao técnico de ficar à beira do gramado em competições internacionais. Até o momento, Filipe Luís concluiu as Licenças A e B da CBF.