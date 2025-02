Filipe Luís explica time alternativo e agradece 'dor de cabeça' no Flamengo

Jovens: "Para um treinador sempre é importante ter opções e concorrência no time. Que eles possam competir pela posição, falem no campo e quem quebra a cabeça sou eu. A gestão e os problemas quem vai resolver sou eu. É muito bom ter essas opções de jogadores tão importantes para mim"

Danilo: "O Danilo estava em condições de jogar. Vinha treinando separado, mas até dezembro estava sendo titular na Juventus. É importante que ele volte a ter minutos, se reencontrar e entender o que eu quero. Da linha defensiva, como jogar de zagueiro, o que eu peço dos zagueiros e todos os conceitos. E que ele vá conhecendo cada vez mais para se ambientar e adaptar à equipe. Eleva muito o nível. O Luiz Araújo também. Jogador que, cada vez que você precisa dele, está disponível. Eleva o nível do time cada vez que entra e desses jogadores que chega um momento que o treinador tem que tomar uma decisão. Cada vez que joga é assistência, gol, é decisivo. Com certeza fico feliz de ter essas opções e essa dor de cabeça"

Allan: "O talento que esse jogador tem todo mundo sabe. Flamengo foi atrás dele porque é um grande jogador. Não estava em um bom momento quando o Sampaoli chegou porque estava com lesão e nem no ano passado muito pela cabeça. O jogador precisa estar mentalmente leve, limpo e com a mente forte. Desse jeito ele veio esse ano. Para os volantes são os que eu mais exijo, os que mais tem funções e são corrigidos. Os que mais tomam broncas. Cabe aos volantes querer aprender para continuar crescendo. Ele aceita tudo e está fazendo o que eu peço. Obviamente tem o que corrigir como todos, mas é uma opção clara para escolher com os quatro volantes que tenho no elenco, quinto com o Gerson".

Incêndio do Ninho: "Tenho uma conexão muito forte e sinto. Tem um memorial lá no Ninho, vou muito sozinho e fico sentindo. Não estava aqui quando aconteceu essa tragédia, mas sou pai e sei como deve ter sido difícil para um pai de um desses 10. Entregar um menino para jogar futebol com um sonho e pegar em um caixão. Nenhum acordo do mundo vai fazer a dor passar. O que podemos fazer é tentar dar carinho, apoio e suporte. Dizer que também sentimos essa dor. Também tenho filhos e sei o quão difícil pode ser isso. Ninguém deseja passar por nada assim. Meu apoio à todas as famílias, vou estar sempre lá lembrando deles. Minha vida toda. Agora terá uma missa lá, com certeza vou e vou ver os pais. Sinto que eles estão comigo. Espero que eles possam ter o coração confortado"

Processo de jogo com a base: "É um grande sonho que eu tinha na base era que todas as categorias pudessem jogar à Flamengo. Esse modelo que a torcida exige. Todo mundo exige vitórias, mas na torcida do Flamengo ganhar não é suficiente. Existe uma forma de ganhar ou até uma forma de perder. Propor jogo, pressionar o adversário, atacar de forma vertical. Por sorte e trabalho, os meninos que coloquei hoje trabalharam comigo na base e sabem como trabalho. Nem preciso falar para eles como eu gosto. Treinaram durante a semana para vir, mas mesmo se não tivessem, eles tiveram o conteúdo e beberam da água que a torcida exige. Fico muito feliz de ver os meninos, como o Matheus Gonçalves, desfrutando, fazendo gols e sendo importantes. Tenho muito carinho pela base. Fui muito feliz, bem tratado e aprendi muito. O sonho do presidente é o meu: ver o sub-8, sub-9 e sub-10 jogando da mesma forma e quando esses meninos chegarem que possamos ver igual o Barcelona, que os meninos de 16, 17 anos fazendo tudo fazem os que estão ali há mais tempo. Tenho sim conversado com o treinador do sub-20 pelo contato direto que temos, ainda não integramos tudo porque houve muitas mudanças. Mas conforme forem passando as semanas e eu também tiver mais tranquilidade, porque foram muitos jogos agora, vamos sentar para conversar e bater papo sobre a metodologia."

Preparação: "Amanhã já vou começar a estudar o Fluminense. Vi o jogo contra a Portuguesa porque estava estudando a Portuguesa. Mas tenho uma ideia clara de como joga o Mano, como ele gosta e depois vou decidir o plano de jogo em função do que vai apresentar o Fluminense. As peças vou escolher antes da partida e vocês vão ficar sabendo uma hora antes do jogo."