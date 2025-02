Pai de vítima do Ninho sobre acordo com o Fla: 'Que a memória descansasse'

"O sentimento foi de fazer com que a memória do nosso filho descansasse", foi assim que Cristiano Esmério, pai de Christian Esmério, tratou o acordo com o Flamengo. O clube divulgou que chegou a um denominador comum com a família do goleiro na última terça-feira (4).

O sentimento foi de fazer com que a memória do nosso filho descansasse. E nós também. Além da perda que tivemos, estávamos nessa batalha judicial e tudo lembrava aquela tragédia. Nós queríamos lembrar do nosso filho com os momentos de alegria Cristiano Esmério

O que aconteceu

Christian foi um dos 10 mortos no incêndio no Ninho do Urubu, que vai completar seis anos no próximo sábado. A família do goleiro foi a última a selar uma consonância com o Rubro-Negro — um processo corria na Justiça do Rio de Janeiro.