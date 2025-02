Vai repetir? Neymar tem gol, assistência e bola no travessão em estreias

Neymar, Pato e Ganso comemoram gol do Brasil contra os Estados Unidos, em 2010 Imagem: Jeff Zelevansky/Getty Images

Maior artilheiro da seleção brasileira, Neymar marcou logo em sua primeira aparição defendendo a equipe principal. O atacante foi escalado para o amistoso com os Estados Unidos, em agosto de 2010, e inaugurou o placar da vitória por 2 a 0. Já em sua estreia oficial, quase um ano depois, ele passou em branco no empate sem gols com a Venezuela.

O craque estreou pelo Barça em uma goleada por 7 a 0, em agosto de 2013, mas também passou em branco. Ele pisou oficialmente no gramado do Camp Nou aos 18 minutos da segunda etapa na partida contra o Levante, quando o time da casa já vencia por seis gols. O brasileiro jogou ao lado de Messi pela primeira vez por alguns minutos, antes de o astro argentino ser substituído, teve atuação tímida e ainda foi amarelado na reta final.

Neymar comemora gol pelo PSG em sua estreia contra o Guingamp Imagem: Benoit Tessier/Reuters

Já o debute pelo PSG teve mais brilho, com direito a gol e assistência. Contratado por 222 milhões de euros em agosto de 2017, ele foi titular logo em seu primeiro compromisso pelo time francês, dando o passe para o segundo gol contra o Guingamp e fechando o placar ao marcar o terceiro. Também não faltou ousadia com dribles, dando show ao aplicar uma caneta e um chapéu.

Neymar também teve participações em gol em seu primeiro jogo no Al-Hilal. O brasileiro foi acionado por Jorge Jesus aos 18 minutos do segundo tempo do jogo contra o Al-Riyad, em setembro de 2023, e desfilou em campo. Ele deu a assistência para o quarto gol no atropelo por 6 a 1 e participou da jogada de outros três.