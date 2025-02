Escalações: Vasco tem Hugo Moura e Fluminense aposta em Riquelme

Vasco e Fluminense estão escalados para a partida desta quarta-feira (5), às 21h30, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 8ª rodada da Taça Guanabara, a fase classificatória do Campeonato Carioca.

O técnico Fábio Carille fez uma mudança em relação ao time que vinha jogando. O volante Hugo Moura entra na vaga do atacante Alex Teixeira.

No Tricolor a aposta é no jovem Riquelme. O meia Lima retorna após a lesão, mas inicia a partida no banco.