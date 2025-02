Em campanha à CBF, Ronaldo Fenômeno visita presidente da Federação Paulista

O dirigente paulista também concorda com diversas questões levantadas por Ronaldo, mas, na prática, não houve qualquer sinalização de apoio durante o processo eleitoral da CBF.

O ex-volante Mauro Silva, que é vice-presidente da Federação Paulista, também participou da reunião. Mauro era titular da seleção no tetra, em 1994, grupo do qual Ronaldo fez parte.

Ronaldo escolheu a principal federação estadual do país como destino da primeira conversa formal e mais direta com eleitor da CBF. São Paulo tem outros nove clubes das Série A e B — que também fazem parte do colégio eleitoral da CBF, mas têm peso menor.

Reinaldo já tentou ser presidente da CBF em outras ocasiões e atualmente é um dos vices da gestão Ednaldo Rodrigues.

Ao mesmo tempo, o dirigente paulista é quem, publicamente, tem um discurso que mais se assemelha ao de um opositor. Foi assim na crítica recente ao calendário 2025, que espremeu os estaduais entre janeiro e março.

Mas Reinaldo não se desgarrou completamente de Ednaldo ainda, ao menos no papel. Ao receber Ronaldo, ele entende que cumpriu um papel de cortesia também e não necessariamente fez uma declaração de guerra.