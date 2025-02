Danilo celebra estreia de titular do Fla: 'Empolgação compensa o físico'

Danilo fez a estreia como titular do Flamengo na goleada sobre a Portuguesa, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Ele comemorou a oportunidade e ficou 90 minutos em campo depois de ser utilizado só na reta final da Supercopa.

A questão sentimental é um orgulho enorme começar como titular. Outro dia deu para ter o gostinho, mas hoje realmente é diferente. É importante esse tempo de jogo para criar conexões com meus companheiros, para a gente ir se conhecendo, conhecendo as movimentações, fazer aquilo que o Filipe pede. Acho que a empolgação também ajuda um pouquinho a compensar a condição física. Tem muito trabalho pela frente, hoje foi o primeiro passo e espero evoluir e melhorar a cada dia. Danilo, ao SporTV

Nascido em Minas Gerais, Danilo voltou a jogar no estado. Ele lembrou as últimas oportunidades que teve de atuar no Parque do Sabiá, em Uberlândia.