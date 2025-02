Casão: Neymar terá que superar desafio além do campo, assim como Ronaldo

Neymar terá que superar mais do que as limitações físicas no seu retorno gradual ao futebol após a grave lesão no joelho — ele vai encarar a provocação pesada dos adversários, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

O desafio do Neymar não é só entrar em campo, estar bem fisicamente, estar bem clinicamente. Um dos grandes desafios do Neymar vai ser lidar com a pressão das torcidas adversárias, que vão provocar como fazem com todo mundo, mas com o Neymar vai ser muito mais.