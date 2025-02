Bolasie salva no fim, e Cruzeiro empata com América-MG após gol relâmpago

O próximo compromisso do Cruzeiro é no clássico mineiro contra o Atlético-MG, em casa, no domingo (9). O América-MG enfrenta a Tombense fora de casa no sábado (8).

Classificação e jogos Mineiro

Como foi o jogo

O América-MG abriu o placar com Fabinho aos 2 minutos de partida após vacilo na defesa do Cruzeiro. Após o gol relâmpago, aos poucos a Raposa foi dominando a partida e criou boas chances com Matheus Pereira e Dudu, mas parou nas mãos de Matheus Mendes. O goleiro americano foi o grande responsável por fazer o Coelho ir para o intervalo com a vantagem no placar.

No 2º tempo, o América-MG retrancou a equipe e buscou sair em contra-ataques. O Cruzeiro buscou o jogo até o fim, e chegou a correr riscos de ver o América-MG ampliar a vantagem. Cássio chegou a defender um chute à queima-roupa de Renato Marques. Mas na reta final, aos 43 minutos, a ousadia do Cabuloso valeu a pena. Bolasie, que entrou no lugar de Dudu, fez o gol de empate cruzeirense.

Gols e destaques

1 x 0: Com apenas dois minutos de bola rolando, Fabinho abriu o placar para o América-MG. Os cruzeirenses Matheus Pereira e Lucas Romero trocavam passes no campo de defesa, quando Fer Elizari roubou a bola e acionou o atacante, que fuzilou o gol defendido por Cássio.