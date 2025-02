De olho no GreNal, Inter vence com reservas e mantém tabu de 41 anos

O Colorado é o líder do Grupo B com 13 pontos, enquanto o Brasil de Pelotas segue na 2ª colocação do Grupo C, com 5 pontos.

Classificação e jogos Gaúcho

Como foi o jogo

O primeiro tempo da partida foi bastante morno. Com exceção de dois lances de algum perigo do Inter, com direito a uma bola cabeceada por Vitinho no travessão, as equipes trabalharam pouco para tirar o 0 a 0 do placar na primeira etapa.

Mas com 50 minutos de bola rolando, já nos acréscimos do 1º tempo, Rogel abriu o placar para o Inter após cobrança de escanteio. Na volta do intervalo, o Inter veio mais ligado e ampliou a vantagem em poucos minutos, com Vitinho marcando aos 3 minutos, e Enner Valencia chegando ao 3 a 0 ainda aos 18. O Colorado continuou mantendo a posse de bola, sem dar a mínima chance de o Brasil de Pelotas roubar algum ponto no Beira-Rio.

Gols e destaques

VAR em ação. Em lance na área do Internacional, o VAR acionou o árbitro para checar possível pênalti para o Brasil de Pelotas. Roger Goulart revisou o lance e não marcou nada. Segue o jogo!