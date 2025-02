Atacante do Botafogo-SP imita gesto de Neymar ao marcar: 'Fiz pela resenha'

O atacante Alexandre de Jesus, do Botafogo-SP, imitou um gesto típico de Neymar ao marcar na partida contra o Santos. O duelo, válido pelo Campeonato Paulista e disputado na Vila Belmiro, marcou a reestreia do jogador da seleção brasileira com a camisa do Peixe.

O que aconteceu

O camisa 9 empatou o jogo na casa dos 20 minutos do 2° tempo. Ele aproveitou um cruzamento para a área santista e, com faro de centroavante, cabeceou para as redes de Brazão.

Na comemoração, Alexandre de Jesus imitou um gesto típico de Neymar, que já estava em campo: depois de ser abraçado pelos companheiros, o atleta do Botafogo-SP olhou para a câmera e, sorrindo, colocou os polegares na bochecha ao estender as mãos.