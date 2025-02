Acordo de última família indica nova postura do Fla sobre incêndio no Ninho

Quase seis anos depois do incêndio no Ninho do Urubu, o Flamengo chegou a um acordo com a última família para uma indenização. O fim das negociações foi costurado pela atual diretoria e tratado como prioridade no primeiro mês de mandato no Rubro-negro, indicando uma mudança de postura internamente.

O que aconteceu

O Flamengo fechou um acordo com a família de Christian Esmério, uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. O episódio aconteceu em 8 de fevereiro de 2019 e matou 10 jovens das categorias de base.

Havia uma ação correndo na Justiça, e o julgamento de recursos estavam marcados para o último dia 28, mas foi adiado após contato da nova gestão rubro-negra com a família. Essa decisão foi assinada no dia 22. O acordo foi divulgado pelo clube 13 dias depois. As conversas foram conduzidas por Flávio Willeman, novo vice-presidente Geral e Jurídico do Fla.