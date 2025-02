Seleção sub-20 supera expulsão e vence Uruguai com gol '100% Corinthians'

O Brasil virou com heroísmo a página de uma primeira fase turbulenta no Sul-Americano sub-20: os comandados de Ramon Menezes estrearam no hexagonal final do torneio com uma vitória dramática por 1 a 0 sobre o Uruguai, em duelo realizado em Caracas na noite desta terça (4).

A seleção superou expulsão de Arthur Dias e marcou o único gol do duelo com um "toque" de Corinthians: Bidon, atual volante da equipe, iniciou o contra-ataque que gerou o gol de Pedrinho, ex-jogador do alvinegro — Moscardo, que também passou pelo clube paulista, deu a assistência para o companheiro.

O resultado deixou o Brasil com três pontos e atrás apenas da líder Argentina, que venceu o Chile por 2 a 1. Colômbia e Paraguai ainda jogam pela 1ª rodada.