Tiquinho transborda euforia com Neymar no Santos e revela 'frio na barriga'

O centroavante Tiquinho Soares não esconde a animação com Neymar no Santos. O novo camisa 9 do Peixe exaltou o novo companheiro e quer estar "à altura" para jogar ao lado do craque brasileiro.

Estou doido que acabe isso [coletiva de apresentação] para ir treinar lá com ele. Espero que eu esteja à altura para jogar ao lado de um grande ídolo para a nação brasileira e todo o mundo. Espero o mais rápido entrosar com Neymar e meus companheiros.