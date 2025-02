Sport rebate acusações de secretário e nega ter relações com organizada

O Sport rebateu as acusações do secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, que nesta segunda-feira (3) afirmou que os clubes do estado possuem relações íntimas com organizadas. A denúncia aponta financiamento de viagens e festas, treinos de luta das torcidas nas sedes das agremiações e até mesmo confraternizações de dirigentes com integrantes que já foram presos.

Em nota encaminhada ao UOL, o Rubro-Negro negou que tenha qualquer tipo de ligação com a Torcida Jovem (atual Jovem do Leão). A organizada esteve envolvida nas cenas de violência e selvageria nas ruas do Recife no último sábado (1), quando 12 pessoas ficaram feridas e 14 foram presas: