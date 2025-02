Ramón tem aproveitamento perfeito com Corinthians 'alternativo' no Paulista

O técnico Ramón Diáz tem 100% de aproveitamento com o Corinthians ao utilizar escalações alternativas — o famoso time misto — no Campeonato Paulista.

O que aconteceu

A comissão alvinegra tem seis vitórias em seis jogos mesclando titulares e reservas até o momento. Desses confrontos, apenas dois contaram com um equilíbrio entre atletas do time A e B. Nos outros quatro, a equipe foi quase toda composta por nomes que ocupam o banco de reservas.

A única derrota do Timão desde o início do estadual foi justamente com força máxima — 3 a 1 para o São Paulo no Morumbis.