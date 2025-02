Quem é a promessa que o próprio Davi Lucca vê como 'novo Neymar' no Santos

Anthony, de 8 anos, conseguiu a sonhada foto com Neymar e depois fez o registro nas redes sociais.

Classificação e jogos Paulista

O Davi Lucca falou que viu meu gol e que eu sou o próximo Neymar.

Anthony em texto escrito no Instagram gerenciado por sua família

Natural de Praia Grande, litoral de São Paulo, Anthony Reis está no sub-8 do futsal do Santos e ainda fará a transição para o gramado.

Anthony tem lances impressionantes publicados e já está no radar da Bertolucci Sports, uma das maiores empresas de agenciamento esportivo do mundo.

Davi Lucca, de 13 anos, pode ter acertado na escolha de Anthony como sucessor do pai? O futuro dirá.