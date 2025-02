Titulares dão liga, e Palmeiras tem 5 motivos para sorrir antes de clássico

O Palmeiras teve atuação convincente contra o Guarani, quando Abel mandou a campo um time com as melhores opções disponíveis, e chegará ao clássico contra o Corinthians, na quinta-feira (6), com alguns motivos para sorrir.

Cinco motivos

O primeiro deles é Estêvão. O atacante teve boas atuações nos jogos em que esteve em campo, mas não vinha sendo o mesmo protagonista da reta final de 2024. Após o empate com o Bragantino, Abel deu um "puxão de orelha" que parece ter resolvido — a joia foi mais objetiva e marcou dois gols contra o Guarani.

Raphael Veiga voltou a aparecer. Com menos minutos em campo no revezamento de Abel, o meio-campista foi um dos protagonistas na goleada sobre o Guarani, com três assistências. O bom desempenho também veio no primeiro jogo junto dos principais companheiros.