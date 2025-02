Neymar deve ser reserva e treina sem limitação durante dilúvio em Santos

Neymar deve começar na reserva no jogo contra o Botafogo-SP, nesta quarta-feira (5), às 21h35, com transmissão do UOL Play.

O que aconteceu

Neymar participou de todo o treino, sem limitações, em meio a uma grande chuva na tarde desta terça, no CT Rei Pelé, em Santos.

O craque voltou a demonstrar boa desenvoltura e deixou novamente a comissão técnica feliz com a forma física.