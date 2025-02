Neymar deve jogar 30 min, mas é favorito de bets para fazer gol na estreia

Neymar só deve atuar por 30 minutos em Santos x Botafogo-SP, jogo do Campeonato Paulista que ocorre na noite desta quinta (4). Mesmo diante do pouco tempo, o atacante, segundo três casas de apostas, é o jogador com mais chance de balançar as redes no confronto.

Veja detalhes

O camisa 10 aparece com maior probabilidade de marcar em relação a titulares habituais do Peixe, como Tiquinho Soares, Soteldo e até Guilherme, artilheiro isolado do estadual com sete gols.

A curiosidade foi constatada em três bets diferentes: Galera Bet, Sportingbet e Bet365. As casas de aposta também sinalizam uma vitória tranquila do Santos, que atuará dentro da Vila Belmiro.