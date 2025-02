Neymar cartola? 'Dois nomes ele aprovou de cara', explica Musetti

É o que o Jorge Jesus disse sobre ele estar pronto para jogar.

Paulo Vinícius Coelho

Neymar rescindiu com o Al-Hilal cinco meses antes do fim do seu contrato na esteira de uma declaração de Jorge Jesus sobre sua limitação física após a grave lesão no joelho.

Com limite de jogadores estrangeiros, o craque não estava inscrito pelo clube na liga saudita, apenas na Champions League Asiática.

Neymar voltou ao Brasil na última sexta (31), teve uma apresentação de gala na Vila Belmiro e assinou com o Santos até junho.

